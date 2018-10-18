"Твиттер" обнародовал данные о российских "троллях"

Социальная сеть "Твиттер" выложила в открытый доступ информацию о более, чем 3800 аккаунтах, которые по ее мнению принадлежат российскому "Агентству интернет-исследований", обвиняемому во вмешательстве в американские выборы.

Еще 770 аккаунтов, подозреваемых в пропагандистской деятельности, предположительно принадлежат пользователям из Ирана.