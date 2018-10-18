"Твиттер" обнародовал данные о российских "троллях"

Социальная сеть "Твиттер" выложила в открытый доступ информацию о более, чем 3800 аккаунтах, которые по ее мнению принадлежат российскому "Агентству интернет-исследований", обвиняемому во вмешательстве в американские выборы.
Еще 770 аккаунтов, подозреваемых в пропагандистской деятельности, предположительно принадлежат пользователям из Ирана.
"В соответствии с нашими принципами прозрачности и с целью улучшить понимание предполагаемого вмешательства иностранных государств, - заявила социальная сеть на своем сайте. - "Твиттер" публикует архивы твитов и медиа-контента, который, по нашему мнению, был результатом действий, предположительно поддерживаемых государством."
Размер архива составляет почти 300 гигабайтов. В нем находится информация о 10 миллионов постов, написанных в период с 2013 по 2018 годы. Девять миллионов приписываются российскому "Агентству интернет-исследований", известному, как "фабрика троллей".
Помимо фотографий, "Твиттер" также обнародовал два миллиона фотографий и gif-изображений, а также всю имеющуюся информацию об авторах контента.
США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году при помощи масштабной кампании "фабрики троллей" в американских социальных сетях.