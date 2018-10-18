Навальный даст Золотову сатисфакцию

Алексей Навальный принимает вызов Виктора Золотова. Об этом освободившийся в минувшее воскресенье из-под административного ареста оппозиционер заявил на своем Youtube-канале. Навальный пояснил, что - как человек, вызванный на дуэль, - выбирает время и оружие поединка.

"Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала, - сказал он в частности. - Или второго канала или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом Youtube-канале". Оппозиционный политик дал генералу неделю на размышления.

В сентябре глава Росгвардии потребовал у Навального "сатисфакции", пообещав сделать из него "сочную отбивную". Гнев Золотова вызвало расследование "Фонда борьбы с коррупцией", обвинившего в августе Росгвардию в закупке продовольствия для нужд ведомства по ценам выше рыночных и у единственного поставщика.

Реагируя, по просьбам журналистов, на обращение Навального, в Росгвардии заявили, что ее руководство "не смотрело видеозапись блогера", поскольку "занято другими делами, в том числе обеспечением безопасности в Керчи", заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Он добавил, что навальный "занимается самопиаром. Это напоминает пиар на костях".