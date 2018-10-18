Хуан Диего Флорес: "Я должен создавать магическую атмосферу"

"Поначалу ты чувствуешь себя немного некомфортно. Ты на сцене, перед тобой 3000 человек, а тебе нужно создать здесь магическую атмосферу. Ты понимаешь, что должен успокоиться, тогда и зрители почувствуют себя лучше. Если ты видишь, что аудитория несколько устала, ты начинаешь делать что-то, чтобы вновь привлечь внимание зрителей, например, как-то по-особенному берешь ноту. Сольный концерт – это настоящее искусство. Мне это очень нравится.

Когда я пою Que gelida manina [ария из оперы "Богема" Джакомо Пуччини], я понимаю, что должен представлять девушку в своем доме. Мы вместе с ней что-то ищем. Я дотрагиваюсь до ее руки. Она холодна. Я должен воображать все это. Нужно все время менять маски. Это очень интересно".

За роялем во время концерта в театре "Колон" в Буэнос-Айресе сидел Винченцо Скалера. Вместе с Флоресом они работают уже более 20 лет.

"У нас за плечами бессчетное количество гала-концертов по всему миру, и нам еще есть что рассказать. У нас в запасе много историй. Мы понимаем уже друг друга с полуслова. И если я допускаю ошибку, Винченцо это понимает. Более того, он чувствует, что я вот-вот могу сделать ошибку, и он уже готов к этому".

Флорес уверен, что "опера – один из последних жанр искусства, в котором сегодня все так же, как и много лет назад. Певцы исполняют арии без микрофона. Здесь нет никаких технологий, все абсолютно реально. Сегодня технологии стали нормой жизни, балет и опера – это исключения. Это чистые формы искусства, в которых ощущается связь между людьми".