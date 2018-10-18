Концерт Хуана Диего Флореса: опера и латиноамериканские мотивы

Тенор Хуан Диего Флорес чувствует себя как дома на самых известных оперных сценах. Но выступление в театре "Колон" в Буэнос-Айресе для перуанского исполнителя было особенным. Многие годы он живет в Австрии и в Италии, и возвращение в Латинскую Америку для Флореса – это возвращение к корням. В столице Аргентины тенор исполнил не только знаменитые арии, но и песни своего детства.

Хуан Диего Флорес: "Вернуться в Латинскую Америку – это потрясающе. Я вновь на родной земле, в широком смысле этого слова".

На сцене театра "Колон" Флорес исполнил песни, которые слышал от бабушки и отца - например "Хосе Антонио", песню, написанную перуанским музыкантом Чабукой Грандой.

Хуан Диего Флорес: "Чабука Гранда пел не о своей любви, а скорее о чувствах, которые испытывали другие люди. Еще в своих текстах он, например, рассказывает о горах Перу. А "Хосе Антонио" – это песня о всаднике и его коне".

Многие годы Флорес посвятил классической музыке, но после рождения сына тенор вновь решил взять в руки гитару.

Хуан Диего Флорес: "Это невероятные чувства. Я словно вернулся в годы своей юности. Я вдруг вспомнил все эти чудесные музыкальные произведения, вспомнил слова".

По пути из отеля Panamericano в театр "Колон" Флорес рассказывает об одной из своих любимых мелодий:

"Песню Volver, что в переводе с испанского означает "Возвращение", написал Карлос Гардель. Это мелодия в стиле танго. Музыка Гарделя так красива. Она идеально подходит для теноров. В этой песне ощущается ностальгия, грусть, в ней столько эмоций. Это история человека, который возвращается в родные края. Я думаю, это одно из лучших танго в мире. Танго – это страдание, танго – это страсть. Танго – это отчаяние. Это крайнее проявление страсти".

Почему опера вызывает у зрителя такие особенные чувства? У Флореса есть ответ на этот вопрос:

"Когда певец исполняет арию, у зрителей по коже пробегают мурашки. Вот что опера творит с людьми. Зрители начинают плакать. А всё потому что на них действует сочетание великолепной музыки, великолепных слов и великолепного исполнения. Оперный музыкант знает, как задеть зрителя за живое".