Разъяренная толпа помешала женщинам войти в индийский храм в Сабаримале на юге штата Керала – одно из самых почитаемых мест в индуизме. Женщины попытались войти в этом храм впервые за несколько сот лет. На место прибыли десятки полицейских. Но все же предотвратить столкновения не удалось, несколько человек, в том числе пожилая женщина, получили травмы.
Женщинам вход воспрещен
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Женщинам вход воспрещен
В сентябре Верховный суд Индии разрешил женщинам посещать этот храм. Вердикт был вынесен после того, как как активисты подали петицию, заявив, что традиция не пускать в это помещение девочек и женщин в возрасте от 10 до 50 лет нарушает принцип гендерного равенства. Но настоятели выступили против решения суда. Они считают, что появление женщин детородного возраста в этом храме оскорбляет местное божество.