На второй день саммита Евросоюза его участники выражали озабоченность проектом бюджета Италии. Брюссель предостерёг Рим от превышения дозволенного дефицита. Президент Еврокомиссии отверг обвинения в чрезмерной жёсткости:
Саммит об Италии, России и Африке
Саммит об Италии, России и Африке
«Мы были очень добры, деликатны, позитивны, в том, что касается Италии, - сказал Жан-Клод Юнкер. - Потому что Италия — это Италия».
Правящие в ней популисты намерены увеличить государственные расходы.
Итальянский премьер-министр заверил, что это не навредит еврозоне, особенно если партнёры его выслушают:
«Италия находится в добром здравии, хотя мы чувствуем напряженность на финансовом рынке, - сказал Джузеппе Конте. Основы итальянской экономики очень крепки. Нам остаётся надеяться, что будет найдена возможность для серьёзного диалога».
Конте призывал к сотрудничеству с Москвой. Тем временем вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в ходе визита в Россию обещал, чтобы будет бороться против санкций Евросоюза в отношении неё. Похоже, им удалось смягчить позицию ЕС в российском вопросе.
Участники саммита не договорились о том, как реформировать систему предоставления убежища с целью сократить приток мигрантов. Они решили больше полагаться в этом на сотрудничество со стороны стран Северной Африки и способствовать развитию региона.