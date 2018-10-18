Керчь в трауре

Жертвами взрыва и стрельбы в керченском политехническом колледже стали 11 несовершеннолетних. Всего погибли 19 человек. К настоящему моменту опознаны тела всех жертв. Госпитализированы еще около 50 пострадавших.

В среду утром в столовой колледжа сработало самодельное взрывное устройство, после этого в здании была открыта стрельба. Благодаря записям с камер видеонаблюдения следователям удалось установить имя человека, который пришел в учебное заведение в ружьем. Предполагаемым преступником оказался 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Позже молодой человек покончил жизнь самоубийством. Мотивы нападавшего сейчас выясняют правоохранители.