Жизнь после "Аквариуса": португальский причал

За последние несколько недель Португалия приняла 46 мигрантов со спасательного судна "Аквариус". Девять из них - выходцы из Сомали. Им предоставили социальное жилье в Миранда-ду-Корву - небольшой деревне в самом центре страны. Евроньюс выясняет, довольны ли они новой жизнью вдали от родного дома.

"Я решил приехать сюда в Португалию", - начинает свой рассказ Айдарус Мохаммед.

"Что вы знали о Португалии, кроме того, что там родился Роналду?", - спрашивает наш корреспондент.

"Да, я и правда знал, что он португалец. Я смотрел Чемпионат Европы в 2016-ом!" - отвечает он.

"Мне нравится здесь. Это красивая страна. Всё здесь замечательно! И дом очень хороший", - делится впечатлениями Хамз Хассан.

"У нас есть всё - и еда, и лекарства", - добавляет Айдарус.

Помощь и поддержку в решении самых разных вопросов этим людям оказывает местная неправительственная организация - фонд ADFP - в рамках соглашения с властями. Программа рассчитана на полтора года.

"Мы заключили соглашение с Миграционной и пограничной службой, по которому они получают определённую денежную помощь. Мы ходим вместе с ними на приём к врачу. Мы помогаем им включиться в учебный процесс, а затем выйти на рынок труда. Оказываем помощь в поиске работы и профподоготовке", - пояснила Рита Лемос, сотрудник организации.

За последние три года фонд помог десяткам мигрантов. Некоторые из них уже живут самостоятельной жизнью - имею свой дом, работу. У этого беженца по имени Фавзи Рашид в Сирии погибли жена и сын. Оказавшись в Португалии, он сумел адаптироваться к новой жизни. Его история служит примером успешной интеграции, - говорят сотрудники НПО.

"У меня здесь много друзей. Я знаю всех, и все знают меня. Этот фонд стал моей семьёй", - не скрывая гордости, говорит Фавзи.

"Дом в Миранда-ду-Корву, в центре Португалии, обрели 68 мигрантов. Но 24 не пожелали остаться, несмотря на предложенную им помощь, и уехали в другие европейские страны, в основном - в Германию", - с места событий передаёт наш корреспондент Филипа Соареш.