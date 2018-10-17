"Тёмная полоса в отношениях"

Непростые отношения администрации президента Трампа с Европейским союзом были главной темой интервью, которое дал каналу Евроньюс посол США в ЕС Гордон Сондланд. Совсем недавно президент Трамп заявил, что никто не обращается с США хуже, чем ЕС. Американский посол объяснил эти слова метафорически:

"Я бы сравнил наши отношения с долгой супружеской жизнью, в которой есть светлые и тёмные полосы. Нашему браку ничего не угрожает, мы просто переживаем тёмную полосу. Но скоро наступит светлая".

Гордон Сондланд также прокомментировал желание Евросоюза создать механизмы защиты от американских санкций европейских предпринимателей, желающих вести бизнес с Ираном.