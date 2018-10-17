Срочная новость

Срочная новость

Брюссельское бюро

"Тёмная полоса в отношениях"

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

"Тёмная полоса в отношениях"

"Тёмная полоса в отношениях"
Размер текста Aa Aa

Непростые отношения администрации президента Трампа с Европейским союзом были главной темой интервью, которое дал каналу Евроньюс посол США в ЕС Гордон Сондланд. Совсем недавно президент Трамп заявил, что никто не обращается с США хуже, чем ЕС. Американский посол объяснил эти слова метафорически:

"Я бы сравнил наши отношения с долгой супружеской жизнью, в которой есть светлые и тёмные полосы. Нашему браку ничего не угрожает, мы просто переживаем тёмную полосу. Но скоро наступит светлая".

Гордон Сондланд также прокомментировал желание Евросоюза создать механизмы защиты от американских санкций европейских предпринимателей, желающих вести бизнес с Ираном.

"Специальные механизмы, которые хотят создать для обхода санкций, не сработают по той простой причине, что большинство компаний не станет их использовать. Перед ними стоит простой выбор. Они могут вести бизнес либо с США, либо. Но не с той и другой страной одновременно".

США возобновили действие санкций против Ирана после своего выхода из международного соглашения по иранской ядерной программе. Штрафные санкции за несоблюдение этих санкций носят экстерриториальный, что в Брюсселе рассматривают как нарушение международного права.