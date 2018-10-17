Основная версия крушения истребителя Су-27 в Винницкой области, по данным Военной прокуратуры Центрального региона Украины, – нарушение правил полёта или предполётной подготовки. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в настоящее время проводится исследование чёрного ящика.
Крушение Су-27УБ с американцем на борту
Крушение Су-27УБ с американцем на борту
Командование воздушных сил вооруженных сил Украины подтвердило, что 16 октября в результате крушения истребителя погибли начальник авиации воздушного командования "Восток" Иван Петренко и второй член экипажа, военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США, чьё имя пока не обнародовано.
Трагедия произошла в ходе учений "Чистое небо – 2018", которые проводятся на Украине с 8 по 19 октября с участием военных из стран НАТО. По информации украинских СМИ, перед падением лётчики не сообщали о неисправности самолета или иной опасности. В командовании воздушных сил ВСУ заявляют, что Су-27 был исправен.
В связи с катастрофой мероприятия с участием журналистов, которые были запланированы на 18-19 октября на аэродромах Староконстантинов и Гавришовка, проводиться не будут.