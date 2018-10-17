"Спасибо за возможность вернуться домой", - сказал Тьерри Анри, когда футбольный клуб "Монако" официально представил его главным тренером.
Тьерри Анри: возвращение в "Монако"
Тьерри Анри: возвращение в "Монако"
41-летний специалист, за которого боролись "Бордо" и "Астон Вилла", отметил на своей первой пресс-конференции в новом качестве, что выбор родного "Монако" для него был "очевидным".
"Долгая история моей игровой карьеры началась здесь. И удивительно, что у меня появилась возможность вернуться и начать всё заново. Здесь я тренировался, вырос. Я прошёл через Клерфонтен (Национальную футбольную академию). Она дала мне многое, но и "Монако" - тоже", - пояснил он.
Лучший бомбардир в истории сборной Франции, звёздный игрок "Арсенала" впервые пробует себя в роли главного тренера.
Хотя ему довелось поработать ассистентом Роберта Мартинеса - наставника бельгийской сборной.
Анри предстоит непростая, но пока ещё выполнимая задача: улучшить результаты своих подопечных, которые занимают 18-ю строчку в Лиге 1.
Тренерский дебют Тьерри Анри состоится в субботу : "Монако" играет со "Страсбургом".