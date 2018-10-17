Уход с саммита по-английски. "Брексит" и развал СССР

Прощальный поцелуй главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Терезы Мэй. Премьер-министр намерена с наименьшими потерями вывести Великобританию из ЕС и больше не ездить на саммиты в Брюссель.

«Я верю, что все вокруг стола хотят заключить сделку, интенсивно и тесно сотрудничая, - сказала Мэй. - Я считаю, что сделку можно достичь. Сейчас самое время сделать это».

Согласованы вопросы прав граждан, которые окажутся на чужой стороне Ла-Манша, и британская плата за прекращение членства в ЕС. Но руководители 27 остающихся стран ЕС настроены скептически:

«Мы хотим хороших отношений с Великобританией, - сказала канцлер Германии Ангела Меркель. - Мы были бы счастливы оформить развод уже сегодня, оно готов на 90 процентов. Но впереди нас ещё ждёт большая работа".

Никто не хочет восстановления границы между двумя частями Ирландии. Лондон боится отдать Белфаст Дублину. По словам председателя саммита Дональда Туска, ирландская проблема — это гордиев узел.

Муки "Брексита" и развала СССР

Корреспондент Евроньюс Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:

"Соединённое королевство слишком велико, чтобы уместиться внутри другого союза. Оно само состоит из наций, имеющих самобытную культуру и даже футбольные сборные.

Так же и Советский Союз смог войти только в Варшавский договор и Совет экономической взаимопомощи, а потом сам распался на республики.

Нынешняя драма Великобритании в том, что она может не только вылететь из Евросоюза, но и потерять Северную Ирландию. Так же, как три балтийские страны вернулись в Европу, Ольстер, по справедливости, должен воссоединиться с остальной Ирландией.

Этого ждут шотландские националисты, чтобы назначить референдум о независимости.

Автор этих строк родился в Киеве, вырос в Москве. Эти братские столицы больше не разговаривают друг с другом. Уже нетрудно представить Эдинбург и Лондон по разные стороны границы.

И еще одно дежавю.

У центра бывшей империи остается последний сателлит. У России — Беларусь. У Сербии была Черногория. Неужели англичан в конце этого процесса бросят валлийцы?"