"Если Россию хотят исключить, то мы уйдем сами"

Как только права делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы будут восстановлены, Россия выплатит свою часть в бюджет этой международной организации. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Евроньюс".

Глава МИД РФ Сергей Лавров: "Санкции, которые были введены в 2014 году, затем ужесточались в 2015 году, и в итоге российские парламентарии были лишены всех возможных прав и имели только возможность присутствовать в залах заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы и выслушивать антироссийские заявления, не имея возможности ответить, как и положено в любом нормальном парламенте, где страсти кипят, но всегда есть право на ответ и на сопоставление позиций. Такого права у наших парламентариев не было в течении трех лет, с 2014 по 2017 год мы все это время исправно платили все причитающиеся взносы. И предупреждали при этом, что так не может продолжаться вечно, потому что без представительных возможностей, без возможности излагать свою позицию, оплачивать русофобские мероприятия, наверное, было бы просто несерьезно для России, да и для любого государства".

Ранее Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд выразил уверенность, что если РФ покинет организацию, то ситуация с правами человека ухудшится. Он отметил, что граждане России, в частности, потеряют возможность обращаться в Европейский суд по правам человека.

Глава МИД РФ Сергей Лавров: "Я слышал заявления российских парламентариев о том, что если это безобразие будет продолжаться то Совет Европы сам подпишет себе приговор. Я не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция, мы вступали в Совет Европы исходя из того, что он обеспечивает общеевропейское, универсальное правовое и гуманитарное пространство. Те, кто это пространство сейчас просто подорвал путем нарушающих устав, нелегитимных действий по лишению российской делегации равных с другими делегациями прав, они, я убежден, знают, на что они идут. Если они хотят Россию исключить из Совета Европы, мы им такой радости не доставим, мы уйдем оттуда сами".

Комментируя рост напряженности в отношения с западными странами, Лавров подчеркнул, что конкретных обвинения России до сих пор предъявлено не было.

Глава МИД РФ Сергей Лавров: "Нас голословно убеждают, что highly likely (англ. "с высокой долей вероятности" — термин, неоднократно использовавшийся британскими политиками при озвучивании обвинений в адрес РФ) Россия сделала нечто противоправное в Солсбери, потом в Эймсбери, потом еще в Каталонии мы вмешивались якобы во все процессы, в "брексите" нас обвиняют тоже, что мы сыграли свою печальную роль, ну и во многих других грехах. Ни одного конкретного обвинения нам предъявлено не было".

Лавров также напомнил, что Россия неоднократно предлагала британским коллегам сотрудничество в расследовании инцидентов в Солсбери и Эймсбери, в том числе через механизмы Совета Европы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров: "Мы британское правительство десятки раз официально запрашивали, в соответствии с конвенциями, которые существуют в наших двусторонних отношениях, и конвенциями Совета Европы, о необходимости задействовать механизм правовой помощи по уголовным делам. Нам после многократных напоминаний официально ответили, что сделать этого британское правительство не может по соображениям национальной безопасности. Это, наверное, для всех понятно, — просто неуважительная, в том числе неуважительная по отношению к британской правовой системе, отписка. Поэтому как только будут конкретные предъявлены факты, то мы будем готовы садиться и разговаривать, то же относится и к обвинению нас во вмешательстве в американские выборы".

При этом, по словам Лаврова, страна которая выходит из состава ЕС, пытается влиять на политику Евросоюза в отношении России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров: "Очень забавно, как после Солсбери, да и до сих пор, британские представители носятся по все Европе и требуют, чтобы страны Евросоюза присоединялись к санкциям. Они уговорили не всех, но многих, выслать наших дипломатов после Солсбери. Сейчас тоже придумывают какие-то новые, уже системные, санкции, которые весь Евросоюз будет обязан принимать против любых нарушителей запрета на химическое оружие, ну и многое другое. То есть получается, что страна, которая выходит из Евросоюза, судорожно пытается сделать так, чтобы влиять на политику Евросоюза в отношении России".