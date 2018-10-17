Художник-авангардист вернулся в Россию

В залах Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве проходит ретроспективная выставка одного из основоположников русского авангарда Михаила Ларионова. За несколько лет до революции художник, опередивший время, уехал в Париж по приглашению Сергея Дягилева, где работал над созданием костюмов и декорации к постановкам знаменитых "Русских сезонов".