Израиль сообщил о бомбардировке со стороны сектора Газа в ночь на среду. Пока известно о двух выпущенных ракетах, одна из которых, по сообщениям израильского государственного радио "Кан", попала в жилой дом города Беэр-Шева на юге Израиля. Имеется информация об одном погибшем на территории сектора Газа.
Израиль сообщает о ракетных ударах со стороны сектора Газа
Израиль сообщает о ракетных ударах со стороны сектора Газа
Жительница Беэр-Шевы, выводя троих детей в убежище, получила легкое ранение. Все отправлены в больницы.
Беэр-Шэва - город с населением в 200 тысяч человек, расположенный в 40 км на восток от сектора Газа. Обстрелы этого города Израиль рассматривает как серьезную эскалацию конфликта. В последний раз Беэр-Шэва подверглась ракетному удару в августе. До этого город не обстреливали с момента завершения последней военной операции израильской армии в секторе Газа в 2014 году.
Вторая ракета упала в Средиземное море недалеко от Гуш-Дана - агломерации Большого Тель-Авива.
Это уже пятый обмен ударами между сектором Газа и Израилем с начала года. Во вторник министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил о необходимости нанесения "очень жестких ударов" по Палестинской автономии с целью прекращения продолжающегося с конца марта насилия.