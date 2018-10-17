Израиль сообщает о ракетных ударах со стороны сектора Газа

Израиль сообщил о бомбардировке со стороны сектора Газа в ночь на среду. Пока известно о двух выпущенных ракетах, одна из которых, по сообщениям израильского государственного радио "Кан", попала в жилой дом города Беэр-Шева на юге Израиля. Имеется информация об одном погибшем на территории сектора Газа.