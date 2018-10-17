Гибралтар-Испания: страх перед "брекситом"

Каждый день около восьми тысяч человек пересекают границу между Испанией и Гибралтаром пешком, на машине, велосипеде... Для этих людей "брексит" - повод для беспокойства. Они боятся потерять работу. Ведь когда Гибралтар покинет Евросоюз вместе с Великобританией, им придётся подавать документы на получение визы. А это - бумажная волокита и бесконечные очереди, по словам Джеммы Салседо, которая вот уже пятнадцать лет работает продавщицей в магазине. "На то, чтобы пересечь границу, вместо пяти минут потребуется три-четыре часа", - уверена она.

Гибралтар - своего рода, локомотив экономики южных регионов Испании, на который приходится 26% ВВП страны, по оценкам экспертов. Многие испанские компании экспортируют туда свои товары и услуги. Гибралтар - это рабочие места и порой единственный источник дохода местных предпринимателей. Лорен Перианес - владелец мотосалона Cross Border Group - опасается за будущее своего бизнеса.