Гибралтар-Испания: страх перед "брекситом"

Каждый день около восьми тысяч человек пересекают границу между Испанией и Гибралтаром пешком, на машине, велосипеде... Для этих людей "брексит" - повод для беспокойства. Они боятся потерять работу. Ведь когда Гибралтар покинет Евросоюз вместе с Великобританией, им придётся подавать документы на получение визы. А это - бумажная волокита и бесконечные очереди, по словам Джеммы Салседо, которая вот уже пятнадцать лет работает продавщицей в магазине. "На то, чтобы пересечь границу, вместо пяти минут потребуется три-четыре часа", - уверена она.
Гибралтар - своего рода, локомотив экономики южных регионов Испании, на который приходится 26% ВВП страны, по оценкам экспертов. Многие испанские компании экспортируют туда свои товары и услуги. Гибралтар - это рабочие места и порой единственный источник дохода местных предпринимателей. Лорен Перианес - владелец мотосалона Cross Border Group - опасается за будущее своего бизнеса.
"Мой бизнес зависит от Гибралтара, продажи мотоциклов - на 90%. Что касается мебели, которую я тоже продаю, 40% торгового оборота находится в прямой зависимости от гибралтарцев и иностранной рабочей силы", - объясняет он.
С тревогой о "брексите" говорят и по другую сторону границы. GibMaroc импортирует свежие продукты из Европы. И для руководства важно, чтобы транспортное сообщение на границе не прерывалось. Глава компании говорит, что готовится к любому исходу, даже самому неожиданному.
"Гибралтарцы, сумевшие удержаться на плаву, настоящие предприниматели, как мы, например, смогли повернуть ситуацию в свою пользу. Спустя 48 часов после референдума мы поняли, что нужно рассматривать "брексит" как толчок, извлечь из него выгоду, и приступили к поиску решения проблем", - вспоминает директор GibMaroc Джордж Р. Десойса.
Подавляющее большинство избирателей Гибралтара - 96% - проголосовало против выхода Соединённого Королевства из сообщества.
"Брексит - источник постоянного беспокойства для жителей Гибралтара. Некоторые считают, что Испании он поможет найти ответы на вопросы, которые волнуют страну на протяжении долгих лет", - передаёт с места событий наш корреспондент.
Самый главный - это вопрос о статусе заморской территории Британии. Мадрид хочет поднять и ряд других. Например, о контроле над аэропортом Гибралтара, контрабанде табачных изделий, наконец, о сбросе загрязняющих веществ в море. Но самая сложная проблема - прозрачности финансовых операций. Об этом говорят гибралтарские власти.
"На сегодняшний день, у нас нет окончательного соглашения, которое бы регулировало налогообложение и вопросы, связанные с финансами. Но у нас есть всё для того, чтобы добиться прогресса. Потому что мы имеем общую цель. Нужно лишь достичь договорённостей относительно технических моментов. Поэтому мы сохраняем оптимизм и убеждены в том, что специалисты смогут разработать соглашение, которое устроит политиков", - уверен главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.
Мадрид и Лондон, кажется, близки к тому, чтобы договориться. Но риск есть. В случае неудачи, Испания скорее всего будет добиваться исключения Гибралтара из соглашения по "брекситу" и переходному периоду.