Уточнена цифра погибших в результате наводнения на юге Франции в департаменте Од. Она составила 11 человек, еще 8 человек были ранены, двое числятся пропавшими без вести.
Потоп на юге Франции
Потоп на юге Франции
За пять часов в Каркассоне выпали 300 мл осадков, окружающие Нарбон реки вышли из берегов, затопив улицы и здания.
Спасатели эвакуировали людей с крыш домов с помощью вертолетов.
Президент страны выразил соболезнования семьям погибших и солидарность с пострадавшими всего общества. Прибывший на место стихийного бедствия премьер-министр заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы жизнь вернулась бы в нормальное русло как можно быстрее.
Это второе крупное наводнение на юге страны: несколько дней назад в департаменте Вар также прошли мощные ливни, реки так же вышли из берегов; сильнее всего пострадал знаменитый курорт Сант-Максим: там потоки воды смыли в море автомобиль, в котором было два человека. Они погибли.