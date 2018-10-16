По меньшей мере шесть человек стали жертвами железнодорожной катастрофы в Марокко. Более 80 получили ранения. Практически все пострадавшие, сообщают официальные источники, находятся в тяжелом состоянии. Власти не исключают, что число погибших в результате трагедии может возрасти.
Крушение поезда в Марокко: десятки жертв
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Крушение поезда в Марокко: десятки жертв
Инцидент произошел к северу от столицы Марокко Рабата. Поезд, направлявшийся в город Кенитра, сошел с рельсов и перевернулся у населенного пункта Сиди-Букнадель.
Место происшествия посетили глава МВД Марокко Абдельуафи Лафтит и министр транспорта Абделькадер Амара, которые отслеживали процесс эвакуации пострадавших в военный госпиталь. Причина катастрофы выясняется. Ведется следствие.