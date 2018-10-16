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Франция

Макрон: "Политический курс не изменится"

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Макрон: "Политический курс не изменится"

Макрон: "Политический курс не изменится"
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Последние перестановки во французском кабинете министров никак не отразятся на взятом ранее политическом курсе правительства на проведение намеченных реформ. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в своём телеобращении: «Речь не идёт ни о повороте, ни о каких-либо изменениях политического курса. Я прошу вновь сформированное правительство продолжать преобразования, необходимые нашей стране, преследуя при этом простую цель: вновь взять в свои руки управление своей судьбой».

Новые назначения потребовались после недавней отставки четырёх министров, среди которых – 72-летний Жерар Колон, занимавший должность главы МВД.

Новым министром внутренних дел Макрон назначил своего близкого соратника Кристофа Кастанера, возглавлявшего до сих пор президентскую партию «Республика, вперёд!». В ближайшие дни он намерен покинуть этот пост. Кастнер также был госсекретарем правительства по связям в парламенте. Всего во французском правительстве сменились четыре министра, которые выражали несогласие с политикой президента.