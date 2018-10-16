Правительство одобрило бюджетную реформу

Итальянское правительство одобрило реформу бюджета, обещанную правящими партиями во время предвыборной кампании. Она включает в себя изменения в пенсионном законодательстве, дебюрократизацию и введение минимального дохода гражданина.

Джузеппе Конте: "Мы сумели сохранить баланс бюджета и в то же время выполнить наши обещания: как те, что были сделаны во время предвыборной кампании, так и те, что записаны в соглашении о формировании кабинета, который есть и будет программной основой для политики нашего правительства".

Новые бюджетные правила предполагают увеличение государственных расходов в случае прекращения экономического роста или начала рецессии для стимулирования экономики.

Джованни Триа, министр экономики: "Мы не только предусмотрели создание новых фондов, но и создание новых механизмов, которые позволят превратить эти фонды в эффективные и быстрые инвестиции".

Увеличение расходов в период рецессии неизбежно означает увеличение государственной задолженности Италии. Это вызвало обеспокоенность Брюсселя и иностранных инвесторов. Итальянское правительство обещает, что долг не превысит 2,4% от ВВП, что не противоречит общеевропейскому правилу.