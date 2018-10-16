Британская головоломка на саммите ЕС

Участники переговоров о прекращении британского членства в Евросоюзе не хотят восстановления границы между Северной и остальной Ирландией. Её можно провести по Ирландскому морю, но тогда Ольстер будет фактически отрезан от Великобритании. Можно оставить всё Соединённое Королевство в таможенном союзе с ЕС, но тогда это будет не полный «брексит». Главный переговорщик Еврокомиссии представит эту головоломку на саммите ЕС.