Участники переговоров о прекращении британского членства в Евросоюзе не хотят восстановления границы между Северной и остальной Ирландией. Её можно провести по Ирландскому морю, но тогда Ольстер будет фактически отрезан от Великобритании. Можно оставить всё Соединённое Королевство в таможенном союзе с ЕС, но тогда это будет не полный «брексит». Главный переговорщик Еврокомиссии представит эту головоломку на саммите ЕС.
Британская головоломка на саммите ЕС
Британская головоломка на саммите ЕС
«Мы ещё в пути, - сказал Мишель Барнье. - Остаются открытыми несколько вопросов, в том числе ирландский. Насколько я понимаю, нам нужно больше времени, чтобы заключить общее соглашение и достичь решительного прогресса, необходимого нам для завершения этих переговоров по упорядоченному выходу Соединённого Королевства."
Видимо, последний шанс хотя бы устно договориться об оформлении развода будет у премьер-министра Терезы Мэй и лидеров остальных 27 стран ЕС на ужине в среду в Брюсселе. Это открыло бы путь к обсуждению будущих отношений. Но глава Евросовета развеял надежды:
«Нет оснований для оптимизма перед саммитом, посвященным «брекситу», - написал Дональд Туск в твиттере. - Остаётся только уповать на добрую волю и решимость с обеих сторон. Для прорыва нам нужны новые факты».
Лондон может рискнуть и развести Белфаст и Дублин по разные стороны границы. Это устроит юнионистов, но ирландские националисты уже возобновляют борьбу за объединение двух частей острова. Может снова вспыхнуть конфликт между католической и протестантской общиной Ольстера. Все они перестанут быть членами одной европейской семьи.