Защита выборов от "глубоких фейков"

«Защита будущих избирательных кампаний в Европе от внешнего электронного вмешательства” — такова тема конференции в Брюсселе. Её организовала Европейская комиссия, изучающая влияние на общество цифровых технологий. Политики утверждают, что в последние годы на результаты голосования в их странах повлияла дезинформация, вброшенная из-за пределов ЕС. А теперь специалисты указывают на угрозу “глубоких фейков», то есть особо изощрённых видео- и аудиоподделок.

«Тревожит то, что людям трудно понять, когда их вводят в заблуждение, - говорит заведующий компьютерной лабораторией в Мюнхене Матиас Нисснер. - Если вы не эксперт, вам очень сложно увидеть поддельные элементы, встроенные в подлинное изображение, особенно в интернете, где качество ухудшается из-за компрессии. Обнадёживает то, что теперь искусственный интеллект позволяет отличать ральное от фейкового видео ».

При одновременной обработки видео- и звукозаписи можно незаметно вложить в уста человеку чужие слова.

Фонд бывшего генсека НАТО Расмуссена считает, что пассивной обороны от фейков недостаточно, - она должна быть активной:

«Мы призываем давать отпор информационному манипулированию, - говорит сотрудник фонда Фабрис Потье. - Думаю, нужно вооружить граждан и общество знанием того, что это такое, и как это делается. Пусть они сами попробуют изготовлять глубокие фейки, поиграть с ними. Тогда люди поймут, что никакой мистики здесь нет. В следующий раз, увидев что-то подозрительное в YouTube, они будут начеку. Они обретут мышление бдительных граждан, не обязательно принимающее всё за чистую монету».

Эксперт уточнил, что европейцев не призывают отправлять эти самодельные фейки в те внешние страны, откуда идёт поток дезинформации.