Сотни энтузиастов игры в каштаны собрались в туманную, дождливую погоду в минувшее воскресенье для участия в на ежегодном чемпионате мира в английском графстве Нортгемптоншир.
Чемпионат мира по игре в каштаны: ВИДЕО
Чемпионат мира по игре в каштаны: ВИДЕО
Это ежегодное мероприятие собирает любителей детской игры, получившей распространение в Англии и Ирландии. Участники размахивают привязанным на длинную нить каштаном (конкером), пытаясь расколоть каштан соперника.
В этом году в первенстве приняли участие более 200 человек. Чемпионат прошёл в городке Саутвик графства Нортгемптоншир. Многие участники надевают для такого случая красочные костюмы.
Чемпионом мира стала 32-летняя Карен Холлоуэй, которая одолела прошлогоднего чемпиона, Стюарта Кэмпбелла.
Соревнования проводятся с 1965 года и позволяют собрать сотни тысяч фунтов стерлингов на благотворительные цели для слабовидящих.