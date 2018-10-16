Канада, страна листа конопли

17 октября Канада станет второй страной в мире вслед за Уругваем, где продажа, покупка и употребление марихуаны будут легальны. Таким образом канадский премьер-министр Джастин Трюдо выполнил обещание, данное соотечественникам минувшим летом. В день начала продаж по всей стране заработает более 100 легальных точек по продаже марихуаны. Одна из них - кафе Tokyo Smoke в Торонто. Ее владелец, поддерживающий так называемое "искусство жить" с марихуаной, очень рад новости, ведь до этого, в его кафе можно было приобрести все необходимые аксессуары для потребления марихуаны, кроме самой травы.