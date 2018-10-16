Испанские врачи сумели вылечить 10-летнюю девочку из провинции Толедо от амёбного менингоэнцефалита. Речь идёт о первом зафиксированном в стране случае подобного заболевания. Предполагается, что девочка заразилась в городском бассейне и в конце марта поступила в больницу с симптомами менингита – сильной головной болью и высокой температурой. Врачам пришлось провести целый ряд сложных анализов, чтобы установить причину болезни.
Испания: девочку спасли от амёбы
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Испания: девочку спасли от амёбы
Говорит сотрудница испанского центра микробиологии: Изабель де Фуентес Коррипио: «Амёба может попасть в нос при дыхании и по обонятельному нерву добраться до мозга, а там размножиться и разрушить различные клетки. По результатам ряда исследований установлено, что у 80% обследуемых имеются антитела к такому типу амёб, и им контакт с ней ничем не угрожает, не вызывает никаких болезней».
Со времени открытия этого паразита зарегистрировано несколько сотен случаев заражения человека.