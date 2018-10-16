Австралия рассматривает возможность признания Иерусалима столицей Израиля и переноса в этот город из Тель-Авива своего посольства в еврейском государстве. Об этом сообщила канцелярия премьера Израиля по итогам телефонных переговоров Биньямина Нетаньяху со своим австралийским коллегой Скоттом Моррисоном. Позднее глава австралийского правительства заявил, что вопрос будет решен до конца текущего года.
Австралия может признать Иерусалим столицей Израиля
Австралия может признать Иерусалим столицей Израиля
"Главное, и я хочу это подчеркнуть, что правительство Австралии остается приверженным стремлению решить ближневосточный конфликт в рамках политической формулы - "два государства для двух народов", - добавил Моррисон.
Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей еврейского государства. Палестинцы хотят сделать восточную часть города своей столицей. На данный момент только США и Гватемала перенесли свои посольства в Иерусалим.