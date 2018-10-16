Австралия может признать Иерусалим столицей Израиля

Австралия рассматривает возможность признания Иерусалима столицей Израиля и переноса в этот город из Тель-Авива своего посольства в еврейском государстве. Об этом сообщила канцелярия премьера Израиля по итогам телефонных переговоров Биньямина Нетаньяху со своим австралийским коллегой Скоттом Моррисоном. Позднее глава австралийского правительства заявил, что вопрос будет решен до конца текущего года.