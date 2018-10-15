Португалия борется с последствиями тропического шторма "Лесли". Из-за непогоды пострадали по меньшей мере 27 человек. Триста тысяч домов остались без электричества. Ураган обрушился на португальское побережье 14 октября. Порывы ветра достигали 176 километров в час. Служба гражданской обороны зарегистрировала порядка двух тысяч инцидентов, среди которых множество ДТП из-за поваленных ветром деревьев. Наибольший ущерб нанесен округам Лейрия и Коимбра.
В Португалии ликвидируют последствия урагана "Лесли"
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В Португалии ликвидируют последствия урагана "Лесли"
Пострадавшая: "Это было ужасно... Действительно ужасно... Я никогда такого не видела.... Здесь все буквально летало... Мусор из баков, стоявших рядом с гостиницей... Все это кружилось и болталось в воздухе".
В соседнюю с Португалией Испанию ураган "Лесли" также принес дожди и наводнения. В минувшее воскресенье сила ветра в муниципалитете Самора составляла сто километров в час. Чрезвычайные службы Испании выпустили предупреждение об угрозе наводнений на севере страны. На прошлой неделе от непогоды пострадала испанская Мальорка. Жертвами стихии стали 12 человек.