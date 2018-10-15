Лучшие теннисисты мира встретились на корте турнира "Шанхай Мастерс", одного из крупнейших в серии турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Шанхайский триумф Новака Джоковича
Шанхайский триумф Новака Джоковича
Звездой Шанхая стал сербский теннисист Новак Джокович, который только в прошлом месяце триумфально завершил турнир US Open. На пути к победе в Шанхае он обыграл финалиста Уимблдонского турнира Кевина Андерсона и пятую ракетку мира Александра Зверева из Германии. Последнего он уверенно обыграл в двух сетах со счётом 6:2, 6:1.
В финале шанхайского турнира Джокович встретился с хорватом Борной Чоричем. 21-летний хорват не смог противостоять напору 31-летнего серба, который одержал свою 14 победу в Шанхае.
В рейтинге ATP серб сместил швейцарца Роджера Федерера на третью позицию и вплотную приблизился по рейтингу к первой ракетке мира Рафаэлю Надалю. Чорич поднялся на шесть пунктов и расположился на 13-й строчке.
Первая ракетка России Даниил Медведев улучшил своё положение, переместившись с 22-го места на 21-е.