Обыск в саудовском консульстве

Сотрудники турецкой полиции проводят обыск в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Они расследуют исчезновение журналиста Джамаля Хашкаджи, которого последний раз видели здесь 2 октября. Турецкие власти подозревают, что в консульстве журналиста пытали, а затем убили.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила надежду, что расследование прольёт свет на обстоятельства происшествия: «Мы рассчитываем, что наступит полная ясность по результатам расследований, которые должны быть проведены саудовскими властями совместно и в полном сотрудничестве с турецкими властями. Мы поддерживаем заявления, которые делаются по этому вопросу другими партнёрами, начиная с Вашингтона».

Между тем, президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию по телефону с королём Саудовской Аравии Салманом и ответил затем на вопросы журналистов: «Король полностью отрицает, что ему об этом что-либо известно. Возможно, он и в самом деле не знал, я ведь не могу читать его мысли, но мне представляется, что, возможно, за этим стоят убийцы, действовавшие сами по себе, как знать? Мы намерены в самом скором времени полностью в этом разобраться. Но король всё отрицает».

Джамаль Хашкаджи был известен публикациями с острой критикой нынешнего фактического правителя саудовского королевства, наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Друзья журналиста провели в понедельник акцию протеста возле здания консульства Саудовской Аравии.