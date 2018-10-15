Токсичный пожар под Миланом

На севере Италии в пригороде Милана Куарто Оггиаро на предприятии по переработке пластиковых отходов в воскресенье вечером вспыхнул пожар. Как сообщается, пламя охватило все здания буквально за считанные минуты и поднималось на высоту до 40 метров.

Toxic alert: Plastic waste fire rages in Milan https://t.co/xi8hQOqhF4pic.twitter.com/6PkrW38ccC — Knowledge is Power (@1KnowledgePower) 15 octobre 2018

На борьбу с огнем были брошены более 10 пожарных команд, которые сражались всю ночь. Информации о пострадавших не поступало. Местные власти обеспокоены тем, что токсичные вещества от дыма могут проникнуть в жилые помещения. Поэтому жителей Милана предупредили об инциденте и попросили не открывать окна.

В последнее время на подобных объектах в районе Милана неоднократно происходили возгорания. Как сообщают местные СМИ, возможно, это связано с нарушением противопожарных норм, а также с тем, что Китай прекратил прием отходов из других стран, в результате чего в Италии стало накапливаться больше мусора.