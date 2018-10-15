Любители зимних видов спорта съехались в поселок Каунерталь в Австрии. Здесь в 33 раз прошли соревнования Kaunertal Opening 2018.
Зима пришла в Австрию
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Зима пришла в Австрию
Победителем в дисциплине ньюскул скииинг стал 21 летний австриец Мануэль Плефер, набрав 89 очков. Для молодого спортсмена это не первая победа. В прошлом году австриец также показал лучший результат.
Второе место у австрийца Йоханнеса Рормозера, третьим стал так же спортсмен из Австрии Деннис Ранальтер, уступив победителю 6 очков.
Лучшим в соревнования на сноуборде признан швейцарец Борис Мутон, у женщин победила немка Анника Морган.