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Спорт

Зима пришла в Австрию

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Зима пришла в Австрию

Зима пришла в Австрию
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Любители зимних видов спорта съехались в поселок Каунерталь в Австрии. Здесь в 33 раз прошли соревнования Kaunertal Opening 2018.

Победителем в дисциплине ньюскул скииинг стал 21 летний австриец Мануэль Плефер, набрав 89 очков. Для молодого спортсмена это не первая победа. В прошлом году австриец также показал лучший результат.

Второе место у австрийца Йоханнеса Рормозера, третьим стал так же спортсмен из Австрии Деннис Ранальтер, уступив победителю 6 очков.

Лучшим в соревнования на сноуборде признан швейцарец Борис Мутон, у женщин победила немка Анника Морган.