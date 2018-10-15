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Брюссельское бюро

Уравнивание полов в Португалии

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Уравнивание полов в Португалии

Уравнивание полов в Португалии
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Мужчины почти везде зарабатывают больше женщин. По подсчётам Всемирного банка, преодолев такое неравенство на протяжении среднестатистической трудовой жизни, человечество стало бы на 160 триллионов долларов богаче. Чтобы двигаться к такой цифре, в Португалии женщин обучают предпринимательству. Это происходит, в частности, в Лиссабонском центре сотрудничества и культуры. Он открылся в 2014 году, когда страна выходила из экономического кризиса. Основы бизнеса преподает там Мариана Дуарте Силва:

«Работая здесь с самого начала, я видела, как португальское хозяйство постепенно восстанавливалось, - говорит она. - Поворотным был момент, когда было принято политическое решение о создании при муниципалитете Лиссабона департамента для поощрения новой экономики, новых видов деловой активности. Когда я веду учебные занятия, самое важное — это сосредоточиться и не позволять отвлекать себя мужским голосам в окружающей нас среде. При этом, именно мужчины оказывали благотворное влияние на развития моей карьеры ».

Ежегодную конференцию по профессиональному развитию женщин проводит в лиссабонском центре Союз для Средиземноморья. В эту организацию входят 43 государства Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

Корреспондент Евроньюс Изабель Маркеш да Силва передаёт:

«Спустя год после подписания Каирской декларации по борьбе с гендерным неравенством, Средиземноморский союз даёт оценку достигнутому прогрессу. Одним из многих приоритетов названо предотвращение насилия в отношении женщин, особенно сексуального. Эта тема привлекает большое внимание благодаря хэштегу #MeToo («Я тоже») и присуждению Нобелевской премии мира тем, кто помогает жертвам таких нападений».

Родившаяся в Иордании Лина Халифе завоевала несколько медалей в бойцовских видах спорта. В 2012 году она основала сеть клубов самообороны "SheFighter". С тех пор в них обучалась более 15 тысяч женщин по всему миру. Лина учит, как стать сильнее физически, но прежде всего, психологически:

«Главное — связать разум, тело и душу, достичь между ними гармонии, - говорит она. - Нужно укреплять мир и благодать внутри себя. Важно осознавать свою внутренюю силу. Ты не должна полагаться на других, не узнавать от них о своих слабых сторонах или о проблемах с уверенностью в себе ».

На нынешней конференции решено создать механизм контроля за мерами женского развития в 43 странах Средиземноморья и измерения достигнутого прогресса.

Глава отдела социальных и гражданских дел Союза Лоранс Паис называет ещё одну из поставленных целей:

«Если доли женщин и мужчин на рынке труда сравняются, это даст Средиземноморскому региону прирост ВВП в 25 процентов, - говорит она. - Вы можете себе представить, сколько это денег, это важно для всего общества. У нас будет более справедливое, интегрированное и открытое общество ".