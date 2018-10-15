798 – арт-зона современного Пекина

798 – цифры, которые стали для жителей Пекина синонимом современного искусства. Арт-зона 798 со зданиями в стиле Баухаус – это одна из самых популярных достопримечательностей китайской столицы. Находится этот центр современного искусства в районе Дашаньцзе-Чаоян на северо-западе Пекина.

Аврора Велес, Euronews: "Около 15 лет назад эти огромные здания, которые долгое время оставались заброшенными, начали превращаться в галереи искусств - такие, как, например, эта".

Некогда промышленные здания стали одной из первых культурных и творческих зон Пекина. Здесь сотни галерей, а еще рестораны, магазины и бары.

Цзя Вей, со-основательница галереи Boers-Li: "Я думаю, молодые люди хотят чего-то нового в своей жизни, в своих мыслях. Эти люди уже не хотят быть только потребителями. Они задают вопросы: "Где и почему? Откуда они? И почему это искусство им так интересно?"

Когда-то здесь был слышен шум станков, производивших электронное оборудование. Заводы, которые располагались в этом районе, строили немецкие, советские и китайские специалисты. В 90-ые годы промышленные помещения превратились в мастерские Пекинской академии изящных искусств, а теперь это арт-площадка, на которой каждый год проходит около 2000 выставок.