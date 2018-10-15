Аресты в Никарагуа

В Никарагуа накануне запланированного марша "Вместе за свободу" против правительства президента Даниэля Ортеги полиция арестовала 26 человек. Об этом сообщили представители местных правозащитных организаций. Среди арестованных - общественные гражданские активисты и политические оппозиционные лидеры. После задержаний проведение марша было отменено. В субботу никарагуанская полиция заявила, что запланированная акция протеста - незаконна и власти сделают все необходимое, чтобы она не состоялась.

"Подобное происходит потому, что они боятся народа Никарагуа! Они знают, что нас большинство, тех из нас, кто хочет достойной демократической нации с правосудием и свободой, и именно этого боится этот режим", - говорит этот мужчина.

В субботу президент Никарагуа Даниэль Ортега выступил на митинге с критикой протестующих оппозиционеров. "Оппозиция продолжает призывать к маршам не для мира, а для крови. Они хотят крови", - заявил Ортега.

Протесты в Никарагуа вспыхнули в апреле после объявления правительством о реформе системы социального и пенсионного обеспечения и охватили всю страну. По данным ООН, в ходе демонстраций погибли более 300 человек, около 2 тысяч получили ранения. Правительство Ортеги оспаривает эти цифры и говорит о гибели 198 человек.