В понедельник, 15 октября, состоится матч четвёртого тура Лиги наций в группе А, в котором встретятся сборные команды Испании и Англии. После двух игр испанцы лидируют в группе с шестью очками и имеют все шансы выйти в плейофф. Англичане имеют в своём активе только одно очко. В матче 1 тура на стадионе Уэмбли англичане проиграли испанцам со счётом 1-2.
Лига наций: Англия хочет взять реванш
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Лига наций: Англия хочет взять реванш
"Испанцы - высококлассные соперники, но мы готовы к игре, которая станет для нашей команды настоящим испытанием. Но именно в такой футбол мы и хотим играть и побеждать. Мы хорошо подготовились к этому матчу. Будем надеяться, что мы покажем нашим болельщикам и всей стране, из чего мы сделаны", – говорит вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд.
Под руководством нового тренера Луисе Энрике показывают высокий класс игры, контрастирующий с првальным выступлением на чемпионате мира в России. Матч четвёртого тура они будут играть у себя дома, на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье.