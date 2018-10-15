Лига наций: Англия хочет взять реванш

В понедельник, 15 октября, состоится матч четвёртого тура Лиги наций в группе А, в котором встретятся сборные команды Испании и Англии. После двух игр испанцы лидируют в группе с шестью очками и имеют все шансы выйти в плейофф. Англичане имеют в своём активе только одно очко. В матче 1 тура на стадионе Уэмбли англичане проиграли испанцам со счётом 1-2.