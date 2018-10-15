Хавьер Бардем вступился за мигрантов

Испанский актер Хавьер Бардем призвал Европейский Союз встать на защиту неправительственных организаций, спасающих мигрантов в Средиземном море. Бардем известен не только своими работами в кино: он ведет активную деятельность в сфере защиты прав человека. Euronews встретился с ним в Лионе, где проходит кинофестиваль имени братьев Люмьер.

Хавьер Бардем, актер:

"Европе следует прекратить обвинять все эти выдающиеся неправительственные организации - испанскую Open Arms, НКО, работавшие на "Аквариусе"... Они спасают жизни, а это - не преступление. Человек имеет право защищать, спасать свою жизнь. Тонущим в море мигрантам неправительственные организации дают право на жизнь. Находящиеся у власти в ряде европейских стран консервативные правительства критикуют НКО, обвиняют их. Такие политики недовольны действиями активистов, потому что выступают против миграции. С таким подходом, идущим против общепринятого, надо заканчивать. Необходимо спасать людей, рискующих своей жизнью и покидающих свои дома, потому что эти люди находятся в опасности".

В июне этого года Италия закрыла порты для кораблей неправительственных организаций, перевозящих нелегалов. В Риме заявляют, что помогать потенциальным мигрантам нужно у них дома.

По данным Международной организация по миграции, с начала нынешнего года в Европу по Средиземному морю прибыли 80 тысяч человек. При этом более 1,7 тыс. погибли или пропали без вести.