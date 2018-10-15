Деревня Малый Турыш: возвращение к жизни

Деревня Малый Турыш в Свердловской области в советское время процветала, но с распадом СССР пришла в упадок, как и тысячи других по всей стране. Несколько лет назад молодая предпринимательница Гузель Санжапова запустила здесь производство крем-мёда.

«Мне изначально хотелось, чтобы этот бизнес приносил какую-то пользу, кроме денег, – говорит она. – То есть, мне хотелось видеть эту деревню другой. Потому что, когда я была в этой деревне первый раз, мне было шесть лет, и я очень хорошо помню, как большая часть домов, которые сегодня разрушены, были жилыми и живыми».

Благодаря её усилиям, местные жители имеют теперь возможность работать и зарабатывать, а вслед за цехом кондитерских изделий в деревне появилась детская площадка. В планах – открытие общественного центра и пекарни.