Третий день Гран-при в Канкуне: золото Нияза Билалова

Героем третьего дня соревнований по дзюдо в мексиканском Канкуне стал, по версии "Евроньюс", чех Лукаш Крпалек – чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. С тех пор он перешёл в категорию свыше 100 кг. В финальной схватке он встретился с кубинцем Энди Грандой. В тяжёлой борьбе чех вырвал победу у кубинца, заработав два "вадза-ари". Первую оценку он получил за удачную контр-атаку, вторую – за свой любимый приём "суми-гаэси", бросок через голову с подсадом голенью.

После схватки победитель и номер один в рейтинге Международной федерации дзюдо выразил благодарность своему сопернику. "Потому что он не очень тяжёлый, он весит столько же, сколько и я. Это лучше для меня, чем бороться с соперниками, которые весят под 150 кг - это очень тяжело. Поэтому я предпочитаю такого соперника, как сегодня. По моему сегодня я боролся очень хорошо и я этим очень доволен", – рассказывает Лукаш.

Дзюдоистка третьего дня соревнований, по нашей версии, – Такаяма Рика, представительница родины дзюдо, Японии, выступающая в категории до 78 кг. В борьбе за золото она одолела бразильянку Майру Агияр, применив приём "цури-госи", бросок через бедро захватом за пояс.

В мужской весовой категории до 90 кг золото завоевал кубинец Иван Фелипе Сильва Моралес. Он одержал чистую победу, "иппон", над Марком Оденталем из Германии. Золотую медаль Ивану Фелипе вручил его соотечественник Антонио Кастро.