"Брексит": Тереза Мэй выступила в парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник вечером выступила в Парламенте с заявлением о ходе переговоров с Европейским союзом по «брекситу». До выхода страны из ЕС, который намечен на конец марта, остаётся совсем немного времени, а соглашение между сторонами до сих пор не достигнуто.

«Я по-прежнему убеждена, что соглашение было бы лучшим выходом как для Великобритании, так и для Евросоюза, – заявила Мэй. – Я всё ещё верю, что такое соглашение ещё можно достичь, и с таким настроем продолжаю работать с европейскими партнёрами. Таковы мои рекомендации Палате».

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил в ответ: «Это в самом деле начинает напоминать День сурка. Всё то же отсутствие каких-либо новостей в путанных оправданиях правительства».

Прошедшие накануне в Брюсселе переговоры по «брекситу» не привели к соглашению, одним из камней преткновения стал вопрос о границе с Ирландией. Из Лондона передаёт корреспондент Euronews: «Тереза Мэй всё больше раздосадована из-за того, что переговоры не сдвигаются с мёртвой точки из-за проблемы ирландской границы. Теперь её министры готовятся к обсуждению этого вопроса на намеченном на вторник заседании правительства на Даунинг-стрит. Мэй всё больше опасается, что некоторые из министров подумывают об отставке, в то время как она готовится к поездке на саммит Евросоюза, который пройдёт в среду в Брюсселе».