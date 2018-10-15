"Брексит": цугцванг для Мэй

Великобритании и Евросоюзу не удалось прийти к соглашению по условиям «брексита» на переговорах, прошедших в Брюсселе в воскресенье. Это создаёт непростую ситуацию для британского премьер-министра Терезы Мэй.

В понедельник в Люксембурге прошла встреча министров иностранных дел стран ЕС, в ходе которой глава МИД Ирландии Саймон Ковни призвал её придерживаться обязательств, касающихся ирландской границы: «Британское правительство взяло на себя такие обязательства, и это закреплено в письменной форме. Мы хотим, чтобы эти обязательства выполнялись – не более и не менее».

Корреспондент Euronews Винсент МакАвиней передаёт из Лондона: «Долгие месяцы Тереза Мэй делала ходы по всей шахматной доске, но её медленно прижимали, и теперь у неё остался только король. Она может двинуть его на одну клетку и получить мат, может двинуть на другую – и тоже получить мат, куда бы она ни походила. Она полностью завязла в этой ситуации с Северной Ирландией».

Политические оппоненты Терезы Мэй угрожают отклонить любое соглашение по «брекситу», не удовлетворяющее их требованиям. В понедельник вечером ей предстоит выступить в парламенте.