Международный олимпийский комитет провёл гражданскую панихиду, посвящённую памяти Патрика Бауманна. Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола скоропостижно скончался на 52-м году жизни 14 октября в Буэнос-Айресе, где проходят юношеские Олимпийские игры.
Прощание с генсеком ФИБА Патриком Бауманном
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Прощание с генсеком ФИБА Патриком Бауманном
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Дань памяти Патрику Бауманну воздал Томас Бах, президент МОК: "Инновационная концепция, предложенная им для Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 г. в Лозанне, это прекрасный пример того, как он претворял в жизнь олимпийские ценности и передавал их юному поколению".
Церемония прощания с Бауманном символично прошла на баскетбольной площадке для игры 3х3. По его инициативе этот уличный формат игры был включён в программу Летних Олимпийских игры 2020 г. в Токио.