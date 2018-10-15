По меньшей мере 12 человек стали жертвами наводнений на юге Франции. Еще 8 серьезно пострадали, один человек пропал без вести. В отдельных районах департамента Од за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Более 8 тысяч домов остались без электричества. В операции по эвакуации местных жителей и ликвидации последствий были задействованы 700 пожарных и спасателей.
Наводнения во Франции: 12 погибших
Наводнения во Франции: 12 погибших
В ближайшее время в пострадавшие районы отправится президент Эммануэль Макрон. В понедельник туда прибыли премьер-министр Эдуар Филипп и министр экологии Франсуа де Руги.
"Позвольте мне сказать, что весь наш народ сейчас всеми мыслями с нашими согражданами, которые стали жертвами наводнений в департаменте Од, и их близкими", - сказал Эммануэль Макрон.
Как сообщается, нынешнее наводнение стало самым сильным в этом регионе Франции за последние 127 лет. Здесь сохраняется самый высокий, "красный" уровень опасности. По прогнозам метеорологов, дожди продлятся до четверга. Премьер-министр Эдуар Филипп сообщил о решении правительства объявить пострадавшие районы зоной природной катастрофы. Это даст возможность страховым компаниям рассматривать запросы на выплату компенсаций по ускоренной процедуре.