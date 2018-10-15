Наводнения во Франции: 12 погибших

По меньшей мере 12 человек стали жертвами наводнений на юге Франции. Еще 8 серьезно пострадали, один человек пропал без вести. В отдельных районах департамента Од за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Более 8 тысяч домов остались без электричества. В операции по эвакуации местных жителей и ликвидации последствий были задействованы 700 пожарных и спасателей.