Никто не будет насильно переводить православных священнослужителей и прихожан из одной церкви в другую: об этом заявил президент Украины на массовом богослужении в центре Киева. Государственной церкви, по его словам, в стране не будет. В то же время светская власть обещает твёрдо защищать тех, кто свой выбор сделает.
Порошенко: «государственной церкви не будет»
Порошенко: «государственной церкви не будет»
Вовлечённые в конфликт иерархи обменивались весьма жёсткими заявлениями, обвиняя друг друга в предпочтении политических интересов церковным.
Однако говорить об отсутствии политических мотивов не приходится, о чём заявил сам Пётр Порошенко:
«Патриарх Кирилл Российской православной церкви молится за российскую армию, которая убивает украинских солдат, убивает гражданское население, убивает украинцев. А у нас на Украине, к сожалению, есть храмы, которые всё ещё поминают патриарха Кирилла».
Представители Русской православной церкви, среди прочего, не исключали разрыва евхаристического общения с Константинополем.
В то же время в Москве выражают надежду на сохранение единства православных:
«Я надеюсь, что православная церковь найдёт в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, и сохранить своё единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов».
Наблюдатели опасаются, что религиозно-политические решения выйдут за границы России и Украины и повлекут крупнейший раскол в православной церкви со времён Великой схизмы.