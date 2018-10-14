"Из России с любовью!" - название концерта, который прошёл в субботу в церкви Святого Мартина британского Солсбери, получившего печальную известность в связи с историей об отравлении Скрипалей, вызвало неоднозначную реакцию.
"Из России с любовью" в Солсбери
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"Из России с любовью" в Солсбери
- Это очень хорошее название! Это очень хорошо.
- Мы очень любим музыку Чайковского и Рахманинова. Название хорошее, мы хотели бы дружить со всеми народами.
Но местные власти и ряд британских СМИ сочли, что называть так концерт в Солсбери - "сатира дурного вкуса". Организаторы оправдываются: мероприятие была запланировано и названо год назад, и никакой политической подоплеки не имеет.
- Мы всегда пытаемся дать нашим концертам такие названия, наподобие "Влюблённый Шекспир", за этим нет какой-то "задней мысли", - говорит пианист Ник Вудс, который вместе с коллегой Джил Болтон даёт в этой церкви по три-четыре концерта в год.
Во время антракта зрителей угостили чаем и пирожными испечёнными Болтон.
Церковь Святого Мартина находится всего в нескольких километрах от дома бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, в отравлении которого Лондон обвиняет Москву.