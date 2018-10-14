Лиссабонская неделя моды - Moda Lisboa - вновь собрала в стлице Португалии крупнейших местных дизайнеров и звёздных кутюрье из разных стран.
Moda Lisboa: детство, вишня и Бразилия
Moda Lisboa: детство, вишня и Бразилия
Эта коллекция, подписанная Александрой Мур, навеяна воспоминаниями о детстве, проведённом у бабушки в португальской деревне.
Главное фешн-шоу разворачивается в павильоне Карлуша Лопиша в парке Эдуарда VIII. Показы проходят также на площади Муниципалитета и ещё в нескольких местах
Сербский дизайнер Александр Протич - частый гость и участник Moda Lisboa. На этот раз он привёз сюда коллекцию с бразильскими мотивами. По словам модельера, его вдохновили последние события, происходящие в этой стране.
Создатель пляжной одежды Cia.Maritima продемонстрировала свою яркую новую коллекцию Весна/Лето - 2019. Модели прошли по подиуму в купальниках, парео и аксессуарах, представляющих города мира. В коллекцию также вошли несколько комбинезонов, платьев и брюк.
Дизайнера Луиса Карбальо на этот раз вдохновила вишня. В своей коллекции он использовал принт с рисунком из плодов вишни, ткани насыщенного вишнёвого цвета, а также восточные мотивы и линии одежд.
"Цветок вишни позвал меня в путешествие в Японию, страну шёлка и кимоно", - рассказал модельер.