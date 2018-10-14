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Лучшие моменты второго дня соревнований в Канкуне

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Лучшие моменты второго дня соревнований в Канкуне

Лучшие моменты второго дня соревнований в Канкуне
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Во второй день соревнований в Канкуне лучшей дзюдоисткой была, по нашей версии, Микаэла Поллерес из Австрии. В её копилке уже были две бронзовые медали за соревнования мирового тура Международной федерации дзюдо. В субботу она впервые взошла на вершину подиума, одержав чистую победу в категории до 70 кг над Габриеллой Уильемс из Бельгии, бронзовой медалисткой юношеского чемпионата мира 2017 г. Победу Микаэле принёс , блестяще выполненный приём "ути-мата" – бросок подхватом изнутри. Свою победу Микаэла объяснила примером ругой австрийки, Магдалены Крссаковой.

"Я очень рада. Здорово, что Магда тоже завоевала золотую медаль. Это и меня сподвигло последовать её примеру. Я очень рада".

Лучший дзюдоист дня, по версии "Евроньюс", – Томми Масиас из Швеции, выступающий в категории до 73 кг. В финальной схватке за золото он одолел россиянина Дениса Ярцева, которому до этого проигрывал три раза. На этот раз Томми помогла отточенная работа ногами. Это его вторая победа на соревнованиях серии Гран-при.

"Я никогда не проигрываю одному и тому же сопернику четыре раза. Думаю, что я твёрдо верил в себя и упорно боролся. Я знал, что это сильный соперник и с самого начала и боролся изо всех сил, стараясь вывести его из равновесия и у меня всё получилось. Посмотрим, что будет в следующий раз. Последние три года были успешными для меня. В этом году я завоевал золото. Но в дзюдо никогда нельзя расслабляться. Может, в следующий раз это будет бронза. Но сегодня мне повезло и я завоевал золото!"

Магдалена Крссакова, выступающая в категории до 63 кг, завоевала второе золото для Австрии, одержав победу над канадкой Катрин Бошмэн-Пинар.

Автор двух самых красивых приёмов дня, по нашей версии, – бельгиец Сами Шуши, выступающий в категории до 81 кг. Сначала он продемонстрировал великолепный "тай-отоси" – переднюю подножку. Затем последовал ещё более впечатляющий приём "ути-мата". Отличная техника позволила бельгийцу завоевать свою первую медаль мирового тура Международной федерации – и сразу же золотую!

Journalist name • Юрий Смирнов

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