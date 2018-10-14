Лучшие моменты второго дня соревнований в Канкуне

Во второй день соревнований в Канкуне лучшей дзюдоисткой была, по нашей версии, Микаэла Поллерес из Австрии. В её копилке уже были две бронзовые медали за соревнования мирового тура Международной федерации дзюдо. В субботу она впервые взошла на вершину подиума, одержав чистую победу в категории до 70 кг над Габриеллой Уильемс из Бельгии, бронзовой медалисткой юношеского чемпионата мира 2017 г. Победу Микаэле принёс , блестяще выполненный приём "ути-мата" – бросок подхватом изнутри. Свою победу Микаэла объяснила примером ругой австрийки, Магдалены Крссаковой.

"Я очень рада. Здорово, что Магда тоже завоевала золотую медаль. Это и меня сподвигло последовать её примеру. Я очень рада".

Лучший дзюдоист дня, по версии "Евроньюс", – Томми Масиас из Швеции, выступающий в категории до 73 кг. В финальной схватке за золото он одолел россиянина Дениса Ярцева, которому до этого проигрывал три раза. На этот раз Томми помогла отточенная работа ногами. Это его вторая победа на соревнованиях серии Гран-при.