Брюсселю и Лондону не удаётся достичь согласия по ряду важных вопросов, связанных с предстоящим выходом Великобритании из Евросоюза. Об этом в воскресенье написал в своём твитере главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье: «Мы встретились сегодня с Домиником Раабом и командой британских переговорщиков. Несмотря на все усилия, ряд ключевых проблем по-прежнему не разрешён, включая вопрос о границе с Ирландией».
"Брексит": соглашение не достигнуто
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"Брексит": соглашение не достигнуто
Ранее сообщалось, что принципиальное соглашение было достигнуто, но позднее обе стороны опровергли эту информацию. Проблема пограничного режима между Ирландией, остающейся в Евросоюзе и Северной Ирландией, выходящей вместе с Великобританией из ЕС остаётся одной из самых острых в ходе обсуждения условий Брексита.
По данным агентства AFP, дальнейших переговоров по данному вопросу не предвидится до саммита ЕС, который начнётся в среду вечером.