Из-за исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи многие представители западного бизнеса отказываются от участия в ежегодном экономическом форуме Future Investment Initiative, который организует государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. От партнерства с организаторами "Давоса в пустыне" отказались некоторые американские СМИ.
От Эр-Рияда требуют ответов
От Эр-Рияда требуют ответов
Анкара вновь призвала Эр-Рияд к сотрудничеству. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил: "Саудовская Аравия должна пойти на сотрудничество, в частности, обеспечить доступ на территорию сaудовского консульства работникам прокуратуры и экспертам. Где журналиста видели в последний раз? В консульстве. Мы пока не заметили встречных шагов, необходимых в интересах следствия и открытости".
Между тем Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что не хотел бы разрывать военные контракты с Саудовской Аравией. иначе, по его словам, заказы на 110 миллиардов долларов достанутся другим странам. Трамп пообещал: "Я позвоню президенту Турции и лидеру Саудовской Аравии, потому что я думаю, что могу спросить его, что происходит".
Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. 2 октября он не вернулся из генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании дипломатического ведомства.