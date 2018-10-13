Столкновения на границе Израиля и сектора Газа

Жертвами столкновений с израильскими военнослужащими в секторе Газа, по данным палестинских источников, стали шесть человек, более сотни получили ранения.

В армии обороны Израиля заявляют, что огонь был открыт по группе палестинцев, которые проникли сквозь забор безопасности через границу со стороны сектора Газа и поместили там взрывное устройство, в результате чего возник пожар, некоторые из них направились к армейскому посту. По подсчетам израильских военных, в пятницу "около 14 тысяч палестинцев принимали участие в беспорядках.

Палестинцы с 30 марта проводят акции протеста в секторе Газа в рамках начавшегося тогда "Марша возвращения". Наиболее ожесточенный характер столкновения с израильскими военными и полицией приобретают по пятницам, когда к границе с Израилем после традиционной молитвы на манифестации выходят тысячи палестинцев. За полгода погибли более 200 человек