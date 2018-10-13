Брансон помолился за Трампа

Освобожденный из турецкой тюрьмы американский пастор Эндрю Брансон в субботу вернулся в США, где его принял президент Трамп. На встрече в Овальном кабинете Белого дома священник помолился за главу государства, а Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Турция могут наладить "великолепные" отношения после освобождения пастора и несколько раз особо подчеркнул, что благодарен за это президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Дональд Трамп, президент США: "Для Турции это тоже непростая ситуация, у них сейчас много трудностей, и я хочу поблагодарить президента Эрдогана за то, что он сделал это возможным".

В субботу в своем Твиттере президет США написал: "Никакой договоренности с Турцией об освобождении и возвращении пастора Эндрю Брансона не было. Я не заключаю сделок в обмен на освобождение заложников. Соединенные Штаты, тем не менее, высоко это оценили, и это приведет к хорошим, возможно, даже великолепным отношениям между США и Турцией".

Администрация Трампа неоднократно требовала от властей Турции освободить священника и позволить ему вернуться на родину. Брансон, проживавший в турецком городе Измир, был арестован в ноябре 2016 года по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и организацией фетхуллахистов.